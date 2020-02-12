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В Нидерландах взорвалась еще одна бомба: видео с места ЧП

среда, 12 февраля 2020, 10:56
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В среду, 12 февраля, в Нидерландах произошел еще один взрыв.

Об этом сообщает ресурс Nu.

Спустя полчаса после взрыва бомбы в посылке на почте в Амстердаме еще одно взрывное устройство сдетонировало в городе Керкрад. В результате происшествия никто не пострадал.

Уточняется, что второй взрыв произошел в сортировочном центре почтовой компании. Предполагается, что взрывное устройство находилось в письме или посылке.

Полиция пока не располагает данными о том, связан ли взрыв в Керкраде с аналогичным инцидентом в Амстердаме.

Отмечают, что в начале этого года несколько писем с бомбами были отправлены компаниям в Амстердаме, Маастрихте, Утрехте и Роттердаме. Однако до этих двух случаев ни разу посылка не взрывалась.

Как сообщал "Апостроф", в российском городе Мценске в Орловской области произошел взрыв на заводе, в результате чего погибли люди.

Ранее на одной из детских площадок Киева дворники нашли гранату.

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