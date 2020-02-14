Нужно заразить мир: в украинском учебнике нашли задание с "намеком" на коронавирус

В украинском школьном учебнике по биологии для 11-х классов нашли необычное практическое задание: здесь рекомендовали смоделировать распространение глобальной инфекции на компьютерной игре Plague Inc, что в сети посчитали "намеком" на распространение коронавируса.

Автором учебника для 11 класса является Константин Задорожный, пишут в социальных сетях.

В самой игре Plague Inc предлагается выбрать инфекцию и следить за распространением вируса. В учебнике от школьников просят сделать это, а затем еще и сформировать выводы.

Игра получила особую популярность на фоне разбушевавшегося убийственного нового коронавируса.

Напомним, что ранее в украинских учебниках по истории для 10-го класса был замечен актер и звезда мемов Киану Ривз, а затем в учебнике по географии за 6-й класс нашли карту из известной компьютерной игры Skyrim.