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Полиция задержала подозреваемого в убийстве пластического хирурга в Киеве

пятница, 14 февраля 2020, 14:56
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В пятницу, 14 февраля, в Одессе сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца, которого подозревают в убийстве киевского пластического хирурга, уроженца Донецка, Андрея Сотника.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на начальника столичного главка полиции Андрея Крищенко.

По его словам, с задержанным сейчас проводятся следственные действия.

"Полицейские Киева совместно пограничниками задержали в аэропорту Одессы подозреваемого в убийстве пластического хирурга, совершенного в столице 2 февраля. Он - гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины", - рассказал Крищенко.

Ранее появилась информация, что пластического хирурга Андрея Сотника могли убить из-за громкого медицинского скандала в Донецке, фигурантами которого были его родители.

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