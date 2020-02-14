В Харькове грузовик Нацгвардии попал в серьезное ДТП, фото

В четверг, 13 февраля, в Харькове грузовик Национальной гвардии попал в ДТП.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Авария случилась около 14:00 на окружной дороге М-03. Предварительно установлено, что водитель автомобиля КамАЗ, нарушив ПДД, допустил столкновение с автомобилем BMW и грузовиком КамАЗ.

В результате ДТП никто не пострадал. На место прибыли правоохранители, чтобы зарегистрировать происшествие. На водителя автомобиля КамАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал будет передан в суд.

Как сообщал "Апостроф", под Львовом командир патрульной роты части Нацгвардии совершил наезд на человека.

Напомним, ранее в Одессе автомобиль сбил троих работников Нацгвардии - один из них погиб, а двое попали в больницу.