RU  UA  EN

суббота, 15 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 февраля

10:12
Тина Кароль сделала фото в одном белье - вышло очень секси Lime
08:50
Обострение между Россией и Беларусью: Лукашенко пригрозил Кремлю неожиданным шагом
07:56
Салат из печени трески и свежих овощей - вкусный рецепт для разнообразия Lime
07:43
В жутком пожаре погибли 15 детей: подробности дикой трагедий
02:09
"Золотые" маски и карантин: в Гонконге рассказали, как коронавирус "перевернул" обычную жизнь

14 февраля

22:54
Два раза в одну цель: в Сирии потерпел крушение вертолет сил Асада
19:52
7 членов королевской семьи Великобритании, на счету которых далеко не миллионы Lime
18:42
Второй полуфинал отбора на Евровидение-2020: когда и где смотреть онлайн Lime
18:10
Звезда "Ведьмака" Генри Кавилл покорил соцсети, поздравив с Днем святого Валентина свою собаку Lime
17:40
Украинский комик рассказал о тяжелой болезни жены, которая едва не забрала ее жизнь Lime
17:23
5-летний мальчик спас из горящего дома маленькую сестру и собаку - теперь он почетный пожарный Lime
17:00
В сети появился тизер "Очень странных дел-4" - теперь фаны сериала знают, выжил ли Джим Хоппер Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Грабили и избивали: в Украине поймали жестоких бандитов, которые нападали на пенсионеров

суббота, 15 февраля 2020, 10:15
переглянути новину українською

В Хмельницкой области осудили преступную группу в составе трех человек за разбойные нападения и грабежи в отношении пожилых людей.

Как сообщают в пресс-службе Национальной полиции, все трое - жители Винницы. Самому старшему было 47 лет, а младшему - всего 20.

Отмечается, что ранее задержанные неоднократно привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Организатор преступной группы работал в службе такси. Именно он собирал и изучал информацию о потенциальных потерпевших, после чего двое других злоумышленников представлялись рекламными агентами и узнавали, где проживают одинокие старики.

Ночью члены банды проникали в дома одиноких и беззащитных пенсионеров. Бывало, что они избивали стариков, после чего отбирали все сбережения. Всего известно о пяти пострадавших.

Двум осужденным суд "дал" 6 лет, а третьему - 5 лет 10 месяцев.

Напомним, что если пенсионную систему не реформируют в ближайшее время, то в Пенсионном фонде не останется денег для будущих пенсионеров.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: