Грабили и избивали: в Украине поймали жестоких бандитов, которые нападали на пенсионеров

В Хмельницкой области осудили преступную группу в составе трех человек за разбойные нападения и грабежи в отношении пожилых людей.

Как сообщают в пресс-службе Национальной полиции, все трое - жители Винницы. Самому старшему было 47 лет, а младшему - всего 20.

Отмечается, что ранее задержанные неоднократно привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Организатор преступной группы работал в службе такси. Именно он собирал и изучал информацию о потенциальных потерпевших, после чего двое других злоумышленников представлялись рекламными агентами и узнавали, где проживают одинокие старики.

Ночью члены банды проникали в дома одиноких и беззащитных пенсионеров. Бывало, что они избивали стариков, после чего отбирали все сбережения. Всего известно о пяти пострадавших.

Двум осужденным суд "дал" 6 лет, а третьему - 5 лет 10 месяцев.

Напомним, что если пенсионную систему не реформируют в ближайшее время, то в Пенсионном фонде не останется денег для будущих пенсионеров.