В жутком ДТП с захватом заложника в Днепре погиб известный активист, фото

В результате ДТП с захватом заложника в Днепре погиб известный активист и ведущий Александр Усачев.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице Min Syo Min.

"Друзья, вчера в результате ДТП погиб мой Друг, ведущий праздников Александр Усачев... Словами ничего уже не исправить.... Поэтому, покойся в мире, Братик! Ему было всего лишь 30... Он любил жизнь и людей, которые эту жизнь наполняли... Люди, успевайте любить друг друга... Жизнь, это всего лишь миг", – написал он.

На странице Александра Усачева указывается, что он учился в Днепропетровском колледже культуры и искусств. В последнее время занимался организацией праздников и различных мероприятий.

В профиле Александра много фото с друзьями, он всегда улыбчив и доброжелателен.

"В аварии погиб друг, достойнейший житель Райончика и участник проекта "Райончик" ведущий праздников Александр Усачев. В тяжелом состоянии его маленькая дочь", – сообщает "Реальный Левобережный".

Как сообщал "Апостроф", ранее автомобиль Audi, который снес толпу пешеходов в Днепре, в результате чего погиб мужчина, накануне захватила банда.