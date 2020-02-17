RU  UA  EN

понедельник, 17 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

17 февраля

08:10
Как прошел 5 выпуск шоу Голос країни-10 и кому удалось развернуть все судейские кресла Lime
07:22
Как приготовить домашний зефир без консервантов: подробный рецепт и советы Lime
00:24
Звезда сериала "Школа" покорила сердца зрителей и судей на шоу Голос країни-10 Lime

16 февраля

23:40
Оля Цибульская неожиданно появилась на шоу Голос країни-10 - кто повернулся Lime
23:20
Формула Штайнмайера и кое-что еще: Кремль выдвинул условия для новых переговоров по Донбассу
18:34
10 нелепых трендов из "нулевых", которые снова возвращаются в моду Lime
14:18
Финал отбора на Евровидение-2020 обрастает скандалами. А ведь так хорошо все начиналось Lime
14:09
Не заявила о себе достаточно сильно: эксперт указал на серьезную проблему с имиджем Украины
12:04
HBO снимет новых "Друзей" с теми же актерами - как сегодня выглядят Фиби, Чендлер и другие герои Lime
11:30
Квартира в Киеве, кредит и дорогое авто: что засветил новый глава ОПУ в своей декларации
08:26
Что такое японская диета, и как сбросить до 8 кг за две недели Lime
00:56
Что бы мы без вас делали: в сети бурно отреагировали на совет замглавы ОПУ, как сэкономить на коммуналке
Все новости

В жутком ДТП с захватом заложника в Днепре погиб известный активист, фото

понедельник, 17 февраля 2020, 10:20
переглянути новину українською

В результате ДТП с захватом заложника в Днепре погиб известный активист и ведущий Александр Усачев.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице Min Syo Min.

"Друзья, вчера в результате ДТП погиб мой Друг, ведущий праздников Александр Усачев... Словами ничего уже не исправить.... Поэтому, покойся в мире, Братик! Ему было всего лишь 30... Он любил жизнь и людей, которые эту жизнь наполняли... Люди, успевайте любить друг друга... Жизнь, это всего лишь миг", – написал он.

На странице Александра Усачева указывается, что он учился в Днепропетровском колледже культуры и искусств. В последнее время занимался организацией праздников и различных мероприятий.

В профиле Александра много фото с друзьями, он всегда улыбчив и доброжелателен.

"В аварии погиб друг, достойнейший житель Райончика и участник проекта "Райончик" ведущий праздников Александр Усачев. В тяжелом состоянии его маленькая дочь", – сообщает "Реальный Левобережный".

Как сообщал "Апостроф", ранее автомобиль Audi, который снес толпу пешеходов в Днепре, в результате чего погиб мужчина, накануне захватила банда.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: