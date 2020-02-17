Ветер сносит грузовики и валит деревья: на Россию обрушилась мощная непогода, видео

В понедельник, 17 февраля, в российском Санкт-Петербурге из-за ураганного ветра объявлено штормовое предупреждение, в городе затоплены магазины и ТРЦ, сломаны деревья и столбы.

Об этом сообщается на канале Mash в Telegram.

"Питерская погода сегодня откровенно лютует — в городе настоящий шторм: "оранжевый" уровень угрозы, МЧС прогнозирует порывы ветра до 28 м/с, на дамбе закрывают затворы", - пишут администраторы.

Журналисты собрали первые данные о последствиях стихии. Также жителей предупредили, что непогода еще какое-то время будет продолжаться.

"Детский центр "ТачкиГрад" натурально превратился в аквапарк, на Петровском бульваре снесённый ветром грузовик смял ни в чём не повинную легковушку, в Мурино местные практикуют странные лайфхаки для перехода улиц-рек вброд. Это не считая сломанных деревьев, светофоров и затопленных магазинов. И по прогнозам всё только начинается", - отметили на канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее горнолыжный курорт Драгобрат в Закарпатской области накрыл мощный шторм со шквальным ветром и метелью.