RU  UA  EN

понедельник, 17 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

17 февраля

16:26
Скрытный француз и художник из Италии: за кого собираются замуж участницы "Топ-модели по-украински" Lime
16:15
Хотят оборвать связь между Европой и США: российских разведчиков поймали на подлости в море
16:13
50-летняя Дженнифер Лопес взволновала фанатов горячим фото в бикини Lime
15:38
40 дней от катастрофы: в Украине трогательно почтили память погибших в крушении самолета МАУ, фото и видео
15:31
Ветер сносит грузовики и валит деревья: на Россию обрушилась мощная непогода, видео
15:09
Сколько простым украинцам нужно откладывать, чтобы отдохнуть как Богдан на Сейшелах: интересные цифры
14:54
В России отреагировали на предложение Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе
14:35
После такого нужны психиатры: опубликовано видео с охваченного коронавирусом лайнера Diamond Princess
14:20
Щенок чихуахуа и голубь стали друзьями. Их обнимашки - лучшее из того, что есть сегодня в сети Lime
14:16
В Харькове подростки зверски поиздевались над сверстником и забрызгали его перцем, видео
13:47
Ведущая шоу "Х-фактор" и бывшая принца Гарри покончила с собой - говорят, дело в травле прессы Lime
13:41
Даже не притормозил: опубликовано видео страшного ДТП с "копом" под Киевом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ветер сносит грузовики и валит деревья: на Россию обрушилась мощная непогода, видео

понедельник, 17 февраля 2020, 15:31
переглянути новину українською

В понедельник, 17 февраля, в российском Санкт-Петербурге из-за ураганного ветра объявлено штормовое предупреждение, в городе затоплены магазины и ТРЦ, сломаны деревья и столбы.

Об этом сообщается на канале Mash в Telegram.

"Питерская погода сегодня откровенно лютует — в городе настоящий шторм: "оранжевый" уровень угрозы, МЧС прогнозирует порывы ветра до 28 м/с, на дамбе закрывают затворы", - пишут администраторы.

Журналисты собрали первые данные о последствиях стихии. Также жителей предупредили, что непогода еще какое-то время будет продолжаться.

"Детский центр "ТачкиГрад" натурально превратился в аквапарк, на Петровском бульваре снесённый ветром грузовик смял ни в чём не повинную легковушку, в Мурино местные практикуют странные лайфхаки для перехода улиц-рек вброд. Это не считая сломанных деревьев, светофоров и затопленных магазинов. И по прогнозам всё только начинается", - отметили на канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее горнолыжный курорт Драгобрат в Закарпатской области накрыл мощный шторм со шквальным ветром и метелью.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: