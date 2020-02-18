Апелляционный суд Гааги обязал Россию заплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании ЮКОС.

Такое решение было принято во вторник, 18 февраля, о чем сообщи российским СМИ руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков. Именно он представляет интересы России в данном деле.

После того, как судьи вынесли решение, в российском Минюсте заявили, что РФ не собирается отступать и "будет дальше отстаивать свои законные интересы в данном процессе".

Как известно, еще в июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа. Тогда же суд обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. После этого, в апреле 2016 года, Окружной суд Гааги отменил решение, так как дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.

Напомним, что благосостояние россиян за 3 года после оккупации Крыма сильно упало, но жители РФ продолжают удивительным образом боготворить Владимира Путина.