В России сотовая вышка с рабочими рухнула прямо на дорогу: жуткий момент попал на видео

В столице России вышка сотовой связи вместе с людьми упала прямо на дорогу.

Об этом сообщают в Telegram-канале Life shot.

Трагедия произошла на улице Малыгина в Москве. Отмечают, что один из тросов вышки намотался на колесо проезжавшего мимо автомобиля и потянул вышку за собой. В это время на ней находились рабочие. Оба монтажника погибли в результате ЧП.

В сети опубликовали момент падения сотовой вышки с мужчинами, который попал на видео с камер наблюдения. На ролике видно, что в это время находилась на дороге лишь одна машина, которая и стала причиной происшествия. Авто остановилось через несколько метров от места падения вышки.

Как сообщал "Апостроф", ранее российский разведывательно-ударный беспилотник "Орион" потерпел крушение в Рязанской области и упал в районе жилого массива.