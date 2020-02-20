Это мракобесие! Сеть взорвалась гневом из-за "шоу" с эвакуацией украинцев из Китая

Украинцы активно обсуждают едва ли не самую главную тему 20 февраля - эвакуацию украинских граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения смертельного коронавируса.

Самолет с украинцами должен был прилететь в Украину еще в 8 часов утра, однако долгое время он кружил в Харьковской области из-за густого тумана. Сейчас самолет в киевском Борисполе и ожидает вылета в Харьков. Ожидается, что людей оттуда на транспорте отправят в Полтавскую область.

Тем временем в сети люди с недовольством обсуждают тот факт, что в ряде регионов страны выступают против размещения эвакуированных граждан. Люди не могут понять, как так можно относиться к своим же землякам.

Напомним, что после длительной задержки самолет с эвакуированными из Китая украинцами совершил успешную посадку в аэропорту "Борисполь".