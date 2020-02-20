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Появились фото медцентра, куда отправят эвакуированных из Китая украинцев

четверг, 20 февраля 2020, 11:53
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В сети показали фотографии медицинского центра Национальной гвардии, который находится в Новых Санжарах Полтавской области. Именно сюда 20 февраля планируют доставить эвакуированных из Китая украинских граждан.

На опубликованных снимках видно, что территория медцентра ухоженная. Правда неизвестно, когда именно снимки были сделаны.

Тем временем дозаправка самолета в киевском аэропорту Борисполь закончилась и он вылетел в Харьков.

Отметим, что от аэропорта Харькова до медцентра ехать около 180 километров, это примерно 2,5 часа.

Напомним, что в Харьковском аэропорту начали дежурство спецтранспорт, спасатели и скорая помощь, которые ожидают прибытие самолета с эвакуированными из китайского Уханя украинцами.

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