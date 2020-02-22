Убийство Гандзюк: в Болгарии приняли важное решение по сбежавшему из Украины "организатору"

Суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину задержанного ранее Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает издание Флагман.бг.

Местный прокурор Георгий Чинев заявил, что суд счел ходатайство об экстрадиции обоснованным. Несмотря на это защита Левина имеет право подать апелляцию.

"Если он подаст апелляцию, апелляционный суд рассмотрит дело в течение 7 дней. В то же время, чтобы обеспечить фактическую передачу лица, суд также принял решение о его аресте", - добавил прокурор.

Как сообщал "Апостроф", 16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрея Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с Алексеем Левиным (Москаленко).