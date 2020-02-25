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Переехал ноги и сбежал: в Киеве произошла жуткая трагедия с девушкой в маршрутке

вторник, 25 февраля 2020, 07:10
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В Киеве произошла страшная трагедия в маршрутке - ее водитель на ходу открыл двери, в результате чего девушка-пассажирка выпала прямо под колеса транспорта и получила жуткие травмы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел 20 февраля утром.

"В 08:20 водитель 545-й маршрутки на ходу открывает двери. Из салона выпадает моя сестра и попадает прямо под колеса маршрутки. Переехал ей две ноги. Водитель остановился, высадил пассажиров, вызвал "скорую" и скрылся", - рассказала сестра пострадавшей.

По ее словам, следователи полиции молчат, но стало известно, что дело оформили как несчастный случай. Пострадавшая лежит в больнице с переломом двух ног.

"Прошу помочь найти эту особь и заодно отозваться свидетелей произошедшего. Все произошло на Дарницкой площади, на остановке 45-го автобуса, возле ресторана "Стрелка", - добавила девушка.

Как сообщал "Апостроф", ранее в городе Каменское Днепропетровской области прямо за рулем автобуса умер 68-летний мужчина, он вез детей в бассейн.

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