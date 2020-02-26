Назревает скандал вокруг "Нового канала" и российской ведущей, певшей про Путина в Крыму

В Окружной административный суд Киева с иском к СБУ и Министерству культуры, молодежи и спорта Украины обратились представители "Нового канала", которые хотят отменить запрет на въезд участнице российского Comedy Woman Екатерине Варнавы.

Как говорится на сайте суда, истец просит суд признать противоправным обращение СБУ в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины о внесении Варнавы к перечню лиц, которые несут опасность для страны.

В суде отмечают, что данный иск будет рассматриваться по правилам общего искового производства. Подготовительное заседание назначено на 24 марта 2020 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известная российская телеведущая и участница Comedy Woman Екатерина Варнава пополнила "черный список" Министерства культуры Украины.