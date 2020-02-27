Могли погибнуть люди: в Харькове водитель едва не повторил "подвиг" Зайцевой, видео

В Харькове водитель едва не устроил масштабное ДТП на площади.

Об этом сообщают в Telegram-канале Ukr inform.

Инцидент произошел на площади Конституции. Там автомобиль марки BMW начал показывать посреди дороги свое мастерство дрифта. Его не смутило, что в это время на проезжей части были машины, а около дороги - люди.

"Призрак Зайцевой вселился в бедолагу-водителя. Надеемся им заинтересуется полиция", - прокомментировали ЧП в сети и опубликовали видео.

Внимание, на записи присутствует ненормативная лексика!

Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек, еще шестеро были травмированы. Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая была за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. Суд обоим вынес наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ужгороде автомобиль, который двигался на большой скорости, не вписался в поворот и вылетел на тротуар.