На Волыни в "адском" пожаре погибли маленькие дети: фото с места трагедии

В четверг, 27 февраля, на Волыни загорелся частный жилой дом: в пожаре погибли двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Трагедия произошла в Ковельском районе около 02:00. Огонь охватил деревянный дом 23-летней жительницы села Белашов. В результате возгорания погибли двое малолетних детей хозяйки дома - 6-летний мальчик и 2-летняя девочка.

Установлено, что мать на несколько минут оставила малолетних детей без присмотра и ушла к соседям. Предварительная причина пожара - нарушение правил безопасности при использовании печного отопления.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 и ст. 270 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Как сообщал "Апостроф", 11 февраля в Голосеевском районе Киева в многоэтажном доме произошел пожар, в котором погиб мужчина.