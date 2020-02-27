RU  UA  EN

четверг, 27 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

27 февраля

14:02
Драка, крики и летающие урны: под Винницей произошла серьезная потасовка на заседании горсовета, видео
13:55
Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали свой уютный вечер у камина Lime
13:48
На Волыни в "адском" пожаре погибли маленькие дети: фото с места трагедии
13:32
В Хмельницком зверски убили бизнесмена: появились подробности, фото и видео с места
13:15
Коронавирус все ближе к Украине: в Польше подтвердили первый случай заражения
13:10
Совсем другая: поклонники не узнали Ани Лорак на ее новом фото Lime
12:59
Преодолел видовой барьер: в ВООЗ сделали тревожное заявление о переносчиках коронавируса
12:58
На популярном рынке в Харькове произошли массовые стычки, есть пострадавшие: фото и видео
12:50
Маколей Калкин вернется на экран в новом сезоне "Американской истории ужасов" Lime
12:15
MONATIK выпустил завораживающий клип, в котором отправляет зрителя в открытый космос любви: видео Lime
12:12
Нарушения на миллиарды и военные без квартир: в Минобороны обнаружили серьезные проблемы
12:02
Охрана, отмена! Новость об украинце, который представит Россию на Евровидении, оказалась фейком Lime
Все новости

На Волыни в "адском" пожаре погибли маленькие дети: фото с места трагедии

четверг, 27 февраля 2020, 13:48
переглянути новину українською

В четверг, 27 февраля, на Волыни загорелся частный жилой дом: в пожаре погибли двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Трагедия произошла в Ковельском районе около 02:00. Огонь охватил деревянный дом 23-летней жительницы села Белашов. В результате возгорания погибли двое малолетних детей хозяйки дома - 6-летний мальчик и 2-летняя девочка.

Установлено, что мать на несколько минут оставила малолетних детей без присмотра и ушла к соседям. Предварительная причина пожара - нарушение правил безопасности при использовании печного отопления.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 и ст. 270 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Как сообщал "Апостроф", 11 февраля в Голосеевском районе Киева в многоэтажном доме произошел пожар, в котором погиб мужчина.

Фотовзгляд

Все галереи
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до "заброшки"

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: