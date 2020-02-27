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Нападение титушек на горсовет в Жмеринке: новые фото, видео и детали погрома

четверг, 27 февраля 2020, 19:19
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Появились новые подробности нападения титушек на городской совет в Жмеринке Винницкой области. Как сообщили в полиции, сюда ворвались около 30 неизвестных лиц в масках и пытались прервать очередную сессию горсовета.

В пресс-службе Национальной полиции отмечают, что люди в униформе "Нацдружин" бросали камни и дымовые шашки. В результате нападения была повреждена входная дверь и мебель в помещении, а также тут разбили окна.

Во время инцидента пострадали восемь полицейских и четверо нападавших. Также пострадали депутаты. В полиции сообщают об 20-ти задержанных.

Начато досудебное расследование по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) и ч.2 ст.345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

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По данным СМИ, нападение может быть связано с рассмотрением депутатами вопроса о лишении полномочий и. о. городского головы Юрия Свитлака.

Как сообщал "Апостроф", 26 февраля на улице Банковой прямо под стенами Офиса президента Украины мужчина совершил самоподжог.

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