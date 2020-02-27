В России задержали вооруженного украинца: первые подробности

В российском Таганроге в отношении двух сотрудников таможни возбудили уголовное дело по статье "халатность" после того, как они пропустили в страну украинца с оружием.

Как пишет пресс-служба Южного следственного управления на транспорте, таможенники плохо досмотрели гражданина Украины. В итоге через границу он провез два автомата, две снайперские винтовки, 20 гранат и патроны разного калибра.

Инцидент произошел еще в ноябре 2019 года, когда украинец пересекал границу на своей "Газели".

"Незаконные действия гражданина Украины пресекли сотрудники ФСБ", - отмечают в ведомстве.

Таможенникам грозит до трех месяцев лишения свободы.

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