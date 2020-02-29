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Рыбаки, захваченные в Азовском море, вернулись в Украину: фото и видео

суббота, 29 февраля 2020, 18:00
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Фото: официальный сайт ГПСУ

В субботу, 29 февраля, украинские рыбаки, которых в середине февраля задержали в Азовском море сотрудники ФСБ России, вернулись на территорию Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте ГПСУ.

Тактическая группа катеров Мариупольского отряда Морской охраны обеспечила сопровождение плавсредства с рыбаками в порт Бердянск, где устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной.

Возвращение в Украину рыбаков, захваченных на Азове
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Возвращение в Украину рыбаков, захваченных на Азове
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Возвращение в Украину рыбаков, захваченных на Азове
1 / 1
Возвращение в Украину рыбаков, захваченных на Азове
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Возвращение в Украину рыбаков, захваченных на Азове
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За нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море каждого из рыбаков привлекли к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток.

На данный момент рыбаки находятся в Бердянске.

Подробнее об этом инциденте, читайте в материале "Апострофа": Россия пополняет списки на обмен? Что известно о захвате украинских рыбаков на Азове.

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