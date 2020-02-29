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Смерть на вечеринке: появилось видео трагического момента на празднике известной блогерши

суббота, 29 февраля 2020, 12:28
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На смертельной вечеринке российской Instagram-блогерши Екатерины Диденко до трагических событий шутили о смерти друга, когда он нырнул в бассейн с сухим льдом.

Об этом сообщают в Telegram-канале Mash.

"Он умер! Все, его нет больше!", - это кричали веселые гости блогерши, когда в бассейн кинули сухой лед и туда окунулся один из парней.

Ведущим мероприятия был муж Кати Валентин, а кто-то за кадром кричал про опасность. Поначалу все казалось шуткой, пока не обернулось настоящей трагедией.

Как пишет ресурс 360tv, химики объяснили трагический случай в бане с сухим льдом.

"Сухой лед - это щелочная субстанция, из которой в принципе, если на нее вода попала, получается кислота. Вот и получили в бассейне концентрацию соляной кислоты. Идиотов мало, кто такое на себе пробует. А сухой лед вон для охлаждения мороженого используют. Сейчас на рынке что угодно можно купить", - рассказал химик Игорь Кукушкин из Российского союза химиков.

Как сообщал "Апостроф", число жертв смертельной "банной" вечеринки российской Instagram-блогерши Екатерины Диденко возросло до трех - в больнице скончался ее муж Валентин.

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