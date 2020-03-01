Планы Эрдогана после обострения в Сирии показали забавной карикатурой

В сети жесткой карикатурой отреагировали на ситуацию в Сирии, где произошло столкновение правительственных войск, которых поддерживает Россия, с турецкой армией.

Так, известный художник Андрей Петренко опубликовал работу, в которой показал возможную реакцию президента Турции Реджепа Эрдогана на атаку на своих военных.

На картинке изображен Эрдоган, который запускает самолет с надписью "на Москву".

Как ранее сообщал "Апостроф", 27 февраля войска Асада (возможно, российская авиация) нанесли удар по турецким силам в провинции Идлиб, в результате которого погибло 33 турецких солдата. В ответ на это Турция начала массированные удары по позициям войск сирийского режима.

Подробнее о возможном развитии ситуации в Сирии читайте в материале "Апострофа": Идлиб с ними: грозит ли Путину турецкий гамбит.