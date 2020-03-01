В Польше в страшном ДТП погиб молодой украинец, фото

Вечером в субботу, 29 февраля, в Польше в аварии погиб 20-летний украинец.

Об этом сообщается в сообществе "Подслушано в Подгайцах".

Авария произошла около 19 часов вечера на участке дороги "Яникув - Вуйцице". На кривом лесном участке дороги столкнулись два легковых автомобиля. Сила удара была настолько велика, что обе машины разбились вдребезги.

По информации сообщества, погибший - житель Подгаецкого района.

На данный момент в сети собирают деньги, чтобы доставить тело парня в Украину. Для транспортировки необходимо примерно 70 тысяч гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше пьяный украинец разбил 8 авто. По данным полиции, в крови водителя нашли 2 промилле алкоголя.

Также 14 января в Польше столкнулись грузовик и автомобиль, в результате чего погибли двое украинцев.