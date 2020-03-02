RU  UA  EN

понедельник, 2 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 марта

16:53
Jerry Heil объяснила, почему быть девственницей в 24 года - не стыдно Lime
16:52
В Украине заметили продавца картошки на авто за сотни тысяч долларов: фото
16:25
Топ-чиновник Германии не пожал руку Меркель из-за страха перед коронавирусом: забавное видео
16:14
Великий пост: душевные открытки и поздравления в стихах и прозе
16:09
Из-за ошибки персонала вокруг "1+1" разгорелся "сепаратистский скандал" Lime
16:05
Знали, что могут умереть? Всплыли новые детали роковой вечеринки блогерши в России
15:39
Измерение температуры не спасет: в ВОЗ сделали тревожное заявление о предотвращении коронавируса
15:06
Панику вокруг коронавируса из Китая высмеяли забавной карикатурой с Адамом и Евой
14:53
Боевики ДНР заявили о срыве обмена пленными в марте: подробности
14:36
Умер немецкий художник-концептуалист Улай - соавтор перфомансов Марины Абрамович Lime
14:21
В Украине впервые за 140 лет не наступила метеорологическая зима: синоптики сделали важное заявление
14:20
Бывают дни, когда я в депрессии: онкобольная Шеннен Доэрти рассказала, как живет с 4 стадией рака Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Измерение температуры не спасет: в ВОЗ сделали тревожное заявление о предотвращении коронавируса

понедельник, 02 марта 2020, 15:39
переглянути новину українською

Измерение температуры у пассажиров при въезде в страну для предотвращения коронавируса не может быть эффективной мерой.

Такое заявление сделали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде. Именно по этой причине у них не может не быть явных симптомов из-за ранней стадии течения болезни.

"Контроль температуры тела на въезде или на выезде сам по себе не является эффективным способом предотвратить распространение инфекции между странами, поскольку инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде, у них может не быть явных симптомов из-за ранней стадии течения болезни, или они могут принять жаропонижающее и таким образом скрыть симптомы. Кроме того, такие меры требуют существенных вложений, при этом пользы от этого может быть немного", - отметили в организации.

Напомним, что оккупационные власти Крыма объявили в розыск женщину, которая находилась в больнице города Севастополя с подозрением на коронавирус COVID-2019, который уже атакует соседние с Украиной страны.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: