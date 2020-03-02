Измерение температуры не спасет: в ВОЗ сделали тревожное заявление о предотвращении коронавируса

Измерение температуры у пассажиров при въезде в страну для предотвращения коронавируса не может быть эффективной мерой.

Такое заявление сделали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде. Именно по этой причине у них не может не быть явных симптомов из-за ранней стадии течения болезни.

"Контроль температуры тела на въезде или на выезде сам по себе не является эффективным способом предотвратить распространение инфекции между странами, поскольку инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде, у них может не быть явных симптомов из-за ранней стадии течения болезни, или они могут принять жаропонижающее и таким образом скрыть симптомы. Кроме того, такие меры требуют существенных вложений, при этом пользы от этого может быть немного", - отметили в организации.

Напомним, что оккупационные власти Крыма объявили в розыск женщину, которая находилась в больнице города Севастополя с подозрением на коронавирус COVID-2019, который уже атакует соседние с Украиной страны.