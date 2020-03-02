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На трассе под Харьковом произошло жуткое ДТП с грузовиком, много погибших: фото

понедельник, 02 марта 2020, 12:15
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Фото: пресс-служба полиции в Харьковской области

В понедельник, 2 марта, на въезде в Купянск (Харьковская область) многотонный грузовик с прицепом столкнулся с Daewoo Lanos, в результате чего четверо человек погибли.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"В результате аварии 22-летний водитель легковушки и двое его пассажиров - 24 и 44-летние женщины от полученных травм погибли на месте", - рассказали правоохранители.

Кроме того, еще одного пассажира автомобиля, 47-летнего мужчину, госпитализировали в местную больницу, но он вскоре скончался.

На данный момент обстоятельства аварии выясняются. Если окажется, что виновен 36-летний водитель фуры, то ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Харьковом грузовик со свиньями попал в страшное ДТП и перевернулся.

Также в Харькове пьяный водитель устроил крупное ДТП, вылетев на встречную полосу.

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