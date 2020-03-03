В Днепре грузовик протаранил две маршрутки с людьми, есть пострадавшие: фото и видео с места

В Днепре на улице Космической опора манипулятора буквально порезала на части кузова двух маршруток. В результате инцидента травмы получил 10-летний ребенок, которого госпитализировали в больницу.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", пострадавший находился в одной из маршруток.

Водитель крана-манипулятора говорит, что выносная опора на его транспортном средстве неожиданно повернулась во время движения. Ничего поделать с этим водитель не мог и допустил столкновения с маршрутками, которые стояли на остановке.

По предварительным данным, пострадавший получил перелом ноги.

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Напомним, что в воскресенье, 1 марта, в Бортничах, что в Дарницком районе столицы, произошло лобовое столкновение автомобилей Audi и Mitsubishi.