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В Киеве произошла массовая драка в ресторане: опубликовано видео

вторник, 03 марта 2020, 08:27
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В Киеве на ВДНХ произошла массовая драка в ресторане - две компании парней что-то не поделили.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 18+".

Инцидент произошел в ресторане "МистерКет".

"Конфликт перерос в масштабную драку, в добавок к которой кто-то использовал газовый баллончик", - сказано в сообщении.

Вызывали ли на место правоохранителей и чем завершилась потасовка, не уточняется.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на Броварском проспекте, 17 возле ресторана "Мафия" произошла драка со стрельбой. Компания молодых людей не захотела оплачивать счет в ресторане, после чего нанесла телесные повреждения охраннику.

Также ранее возле станции метро "Лыбедская" в Киеве в массовой драке с применением огнестрельного оружия пострадали шестеро человек.

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