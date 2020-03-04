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В Харькове произошла трагедия с 16-летним парнем: смерть хотят замять, фото

среда, 04 марта 2020, 20:38
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В Харькове на рынке "Барабашово" погиб 16-летний подросток.

Об этом сообщают в Telegram-канале "ХС | Харьков".

Парень работал на фирме ООО "Слобожанская строительная компания", которая занимается заменой и ремонтом тентов.

"Суть в том, что ребенок должен был работать в цеху, а они приказали идти на высотные работы без страховки. В результате он сорвался с высоты и погиб", - написали в сети.

Также там отметили, что трагическую историю пытаются не разглашать.

"Они не помогли ничем и хотят спустить это все на тормозах. Сегодня один подросток погиб, завтра может другой. Хотим придать этот случай огласке, потому что нигде об этом не говорилось. Полиция пытается помочь, но эта фирма все отрицает и хочет сойти на ноль", - отметили в Telegram-канале.

Парня звали Максим Борзов. В справке о смерти указано, что парень скончался 27 февраля.

В пресс-службе ТЦ "Барабашово" заверили, что погибший не работал на рынке, он был сотрудником частной фирмы, которая выполняла работы по замене кровли.

Как сообщал "Апостроф", 17 января в Киеве на улице Героев Сталинграда, 10А произошла трагедия – ребенок упал с крыши здания и погиб.

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