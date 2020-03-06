15 дней агонии: украинка в Италии умерла страшной смертью

В Италии от побоев после 15 дней мук, проведенных в агонии, умерла 39-летняя украинка Ирина Маляренко.

Об этом сообщает местное издание "ilroma".

Женщина умерла от побоев, перед смертью женщину зверски избили. Известно, что потерпевшая скончалась в реанимационной палате больницы "Паломники" в воскресенье, 1 марта.

Ирина Маляренко проживала в Виа де Гаспери, ее госпитализировали местные врачи 18 февраля из-за кишечного кровотечения, приччиной которого, по всей видимости, стало избиение, которое повредило ее печень и селезенку.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Италии скончалась гражданка Украины Анна Артым, которая отправилась в западную Европу на заработки.

Также в Италии погибла 12-летняя украинка, выпав с балкона, расположенного на втором этаже дома.