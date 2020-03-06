RU  UA  EN

пятница, 6 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

6 марта

16:54
Безумие нарастает: в городе невест для Путина "нашлась" молодая жена, фото и видео
16:39
Самая глупая вещь в жизни: Билл Клинтон рассказал о романе с Моникой Левински Lime
16:27
США выделяют сумасшедшую сумму на борьбу с коронавирусом
15:19
Майли Сайрус показала фанам новое тату, и к певице появились вопросы: самый популярный - зачем? Lime
14:34
ФБР запустило рекламу с фотографией Владимира Высоцкого - сын артиста идею не оценил Lime
14:20
Алина Гросу кардинально сменила имидж - как отреагировали поклонники Lime
14:03
Создатели "Чернобыля" выпустят сериал по известной компьютерной игре Lime
13:47
Известный карикатурист сделал Путина персонажем из Библии
13:15
Александр Пономарев перепел знаменитый хит Олега Винника, и это совсем другое звучание Lime
12:51
После переезда в Канаду принц Гарри и Меган Маркл впервые появились вместе на публике: фото Lime
12:21
Известная модель в коляске пристыдила Остапчука за слова об "инвалидах" - ответ был неожиданным Lime
12:06
Гибель украинских шахматистов: соседка рассказала про последние минуты перед трагедией, видео
Все новости

15 дней агонии: украинка в Италии умерла страшной смертью

пятница, 06 марта 2020, 16:50
переглянути новину українською

В Италии от побоев после 15 дней мук, проведенных в агонии, умерла 39-летняя украинка Ирина Маляренко.

Об этом сообщает местное издание "ilroma".

Женщина умерла от побоев, перед смертью женщину зверски избили. Известно, что потерпевшая скончалась в реанимационной палате больницы "Паломники" в воскресенье, 1 марта.

Ирина Маляренко проживала в Виа де Гаспери, ее госпитализировали местные врачи 18 февраля из-за кишечного кровотечения, приччиной которого, по всей видимости, стало избиение, которое повредило ее печень и селезенку.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Италии скончалась гражданка Украины Анна Артым, которая отправилась в западную Европу на заработки.

Также в Италии погибла 12-летняя украинка, выпав с балкона, расположенного на втором этаже дома.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: