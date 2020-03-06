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Коронавирус добрался до Святого Престола: фото из Ватикана

пятница, 06 марта 2020, 13:46
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Первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали в Ватикане. Амбулаторные службы государства приостановили работу, чтобы начать дезинфекцию.

Как пишет 6 марта газета ANSA, при этом службы скорой помощи работают в нормальном режиме.

"Этим утром была временно приостановлена работа всех амбулаторных служб дирекции здравоохранения и гигиены, чтобы дезинфицировать помещения после того, как у одного из пациентов обнаружили COVID-19", - прокомментировал ситуацию официальный представитель Святого престола Маттео Бруни.

Напомним, что Италии коронавирусом заболели уже почти 4 тысячи человек, 148 скончались.

Фото: diariochaco.com

Фото: vaticannews.va

Фото: catholicherald.co.uk

Ранее "Апостроф" сообщал, что домашняя собака в Гонконге, у которой обнаружены следы коронавируса, оказалась той же породы, что и собачка украинки Анастасии Зинченко, которая осталась в охваченном эпидемией коронавируса китайском городе Ухане.

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