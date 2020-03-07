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Много пострадавших и погибших: появилось видео момента ДТП с маршруткой под Полтавой

суббота, 07 марта 2020, 10:18
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В интернете опубликовали видео момента смертельной аварии с маршруткой под Полтавой.

Запись с видеорегистратора разместил пользователь сети Сергей Юрьевич в Facebook.

Напомним, ДТП произошла неподалеку от села Вишняки. Пьяный водитель внедорожника протаранил микроавтобус. От удара общественный транспорт перевернулся. Водитель легковушки, который спровоцировал аварию, пытался бежать, но его уже задержали.

Отмечают, что в результате аварии погибли двое пассажиров маршрутки. Еще шестеро травмированы. Три человека доставлены в больницу, один в тяжелом состоянии. Ранее писали, что пострадали 11 человек.

По предварительным данным, в микроавтобусе ехали 24 человека.

"Поручил главе областной полиции взять под личный контроль это резонансное ДТП", - сообщил председатель Полтавской ОГА.

Как сообщал "Апостроф", вблизи станции столичного метро "Бориспольская" произошла авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту 474 (метро Харьковская - Бортничи). Есть пострадавшие.

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