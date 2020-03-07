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Украинку наказали за распространение слухов о коронавирусе

суббота, 07 марта 2020, 00:22
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Жительницу Черновцов, где впервые зафиксировали случай заражения коронавирусом из Китая, оштрафовали за недостоверную информацию о COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

"59-летняя черновчанка принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации", - говорится в сообщении.

Женщине предстоит заплатить штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 гривен) или заняться исправительными работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

Напомним, по данным на пятницу, 6 марта, количество зараженных на утро пятницы, 6 марта, составляет 98 385 человек. 3 383 человека скончались. После заболевания 55 423 человека уже выздоровели, о чем свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Подробнее о том, что известно о распространении коронавируса, читайте в материале "Апострофа": Массовая смертность и расстрелы на месте: свежие данные про коронавирус в разных странах.

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