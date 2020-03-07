В Италии у топ-политика обнаружили коронавирус

У лидера Демократической партии Италии Николы Дзингаретти подтвердили заражение коронавирусом. Его политическая сила входит в состав руководящей коалиции.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"Врачи сказали, что у меня положительный результат на Covid19 . Я в порядке, но придется остаться дома на несколько дней. Отсюда я буду продолжать следить за работой, которую предстоит сделать. Держимся и до скорой встречи" - написал Дзингаретти.

Отметим, что данный политик также является президентом столичной области Лацио.

В Италии по состоянию на 6 марта там зафиксировали 197 смертей и почти 4 тысячи заражений.

Как сообщал "Апостроф", Министерство здравоохранения Украины детально прокомментировало ситуацию с возможным распространением смертельного коронавируса в разных областях страны.