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Появилась трагическая новость о судьбе 22-летнего бойца ВСУ, раненного на Донбассе

вторник, 10 марта 2020, 16:05
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Во вторник, 10 марта, в госпитале Харькова умер 22-летний боец ВСУ, который получил тяжелые ранения в зоне действия Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны сообщает "Суспільне".

По словам спикера Минобороны Виталия Саранцева, боец служил в 72-й бригаде возле Золотого, Луганской области. В харьковский госпиталь он поступил 4 марта.

Напомним, 4 марта в результате обстрелов боевиков позиций украинских военных на Донбассе, четверо военнослужащих ВСУ получили ранения.

Как ранее сообщал "Апостроф", 10 марта боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в районе поселка Пески, в результате атаки погибло двое украинских военных, еще 9 получили ранения, медики делают все возможное для их спасения.

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