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Вылетело стекло: в Украине устроили атаку с камнями на поезд в Россию, фото и видео

вторник, 10 марта 2020, 07:14
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Фото: varta1.com.ua

В Украине устроили атаку с камнями на поезд "Львов - Москва".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Варта 1".

Инцидент произошел в воскресенье, 8 марта.

Неизвестные бросали камни в поезд, один из них попал в окно пассажирского вагона и разбил его. Из пассажиров поезда никто не пострадал.

Отмечается, что в "Укрзализныце" неоднократно сообщали о подобных умышленных повреждениях вагонов.

Так, с начала прошлого 2019 года подобным образом разбили 47 окон в вагонах, нанеся железной дороге ущерб на общую сумму 700 тыс. грн.

Как сообщал "Апостроф", осенью минувшего года пассажиры обнаружили в поезде "Укрзализныци" грибы, которые растут из стены из-за высокой влажности между вагонами.

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