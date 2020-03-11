В Киеве неадекват с лопатой бросался под колеса авто: фото и видео с "героем"

В ночь на среду, 11 марта, в Киеве неадекват с лопатой и пилой бросался под колеса авто на Столичном шоссе, очевидцы вызвали "копов".

Об этом сообщает Telegram-канал "Артиль - паблик".

"На линию 102 поступил вызов, что неадекватный мужчина на Столичном шоссе ходит босым и бросается под машины. После того как экипаж полиции обнаружил данного человека, был проведен поверхностный осмотр", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что у мужчины нашли белую колбу, в ней было два свертка фольги с белым порошком и два пакета с неизвестным веществом. Сначала задержанный утверждал, что это ему покинули, но спустя время уже говорил, что это его лекарства.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пьяный неадекват устроил масштабное ЧП, разбил не только свое авто, но и несколько припаркованных.