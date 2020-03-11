В Киеве обстреляли авто "героя парковки": сеть взорвалась комментариями, фото

В Киеве крайне жестко наказали "героя парковки", который оставил свой автомобиль в неположенном месте. Когда владелец вернулся к машине, он увидел, что ее обстреляли из оружия.
Как пишет в социальных сетях "Киев оперативный", неизвестные обстреляли боковое водительское стекло в транспортном средстве.
Сам инцидент произошел на улице Юрия Ильенко, 39.
Правоохранители устанавливают происхождение этих отверстий. Сам же владелец комментировать ситуацию отказывается. При этом в комментариях люди уже активно обсуждают происшествие.
Напомним, что возле станции метро "Осокорки" неизвестный водитель решил проехаться по газону и снес с корнем недавно высаженные молодые деревья.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали очередного "героя парковки", которого заметили на улицах Киева. На этот раз владелец недешевого транспортного средства бросил его на клумбе, где растет дерево.