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В Киеве обстреляли авто "героя парковки": сеть взорвалась комментариями, фото

среда, 11 марта 2020, 15:59
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В Киеве крайне жестко наказали "героя парковки", который оставил свой автомобиль в неположенном месте. Когда владелец вернулся к машине, он увидел, что ее обстреляли из оружия.

Как пишет в социальных сетях "Киев оперативный", неизвестные обстреляли боковое водительское стекло в транспортном средстве.

Сам инцидент произошел на улице Юрия Ильенко, 39.

Правоохранители устанавливают происхождение этих отверстий. Сам же владелец комментировать ситуацию отказывается. При этом в комментариях люди уже активно обсуждают происшествие.

Напомним, что возле станции метро "Осокорки" неизвестный водитель решил проехаться по газону и снес с корнем недавно высаженные молодые деревья.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали очередного "героя парковки", которого заметили на улицах Киева. На этот раз владелец недешевого транспортного средства бросил его на клумбе, где растет дерево.

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