На скорости влетели в столб: под Одессой в жутком ДТП погибла беременная женщина, фото

В среду, 11 марта, в с.Лиманка Одесской области произошло жуткое ДТП, в котором погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, двигаясь на большой скорости в сторону жилого массива "Совиньон", не справился с управлением, выехал на трамвайные пути и столкнулся со столбом.

"23-летний водитель и пассажирка, которая находилась на переднем сидении, погибли на месте, еще один пассажир доставлен в больницу. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, обстоятельства ДТП устанавливаются", - сказано в сообщении.

В то же время местное издание "Думская" уточняет, что погибшая в аварии женщина была беременной.

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Как сообщал "Апостроф", в ночь на среду, 11 марта, украинцы попали в страшное ДТП в Словакии, два человека погибли, еще 31 человек пострадал.