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Гордятся преступлениями СССР: в сети указали на цинизм пропаганды Кремля

пятница, 13 марта 2020, 14:26
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В сети указали на очередную подлость со стороны Российской Федерации. На этот раз российское руководство выхвалялось итогами Советско-финляндской войны.

Внимание на это обратил блогер Vitauskas, который выразил свое недовольство в социальной сети Twitter.

Он показал реакцию российских СМИ на 80-ю годовщину со дня завершения войны, которые выхвалялись тем, что получили колоссальный опыт и завоевали новые территории.

"Фашистская федерация продолжает гордиться преступлениями "дедов", а мы с вами продолжаем пополнять словарь новояза. Подло напасть, оккупировать часть территории - "решить свои территориальные вопросы"

140 000 погибших, 40 000 пропавших без вести - "приобрести колоссальный опыт" - пишет он.

Ранее "Апостроф" публиковал историю снайпера, который во время той войны защищал родную землю, и убил более 700 советских солдат.

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