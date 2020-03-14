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Тут как на войне: появился жуткий рассказ про зараженный коронавирусом город в Италии

суббота, 14 марта 2020, 08:30
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В сети опубликовали ужасающую историю от жителя итальянского города Альзано Ломбардо, который оказался охвачен эпидемией коронавируса.

Переводом рассказа гражданки Италии поделилась в Facebook Анна Коваленко.

В своей истории женщина пишет, что ранним вечером на улицах города практически пусто. Тут только ходят сотрудники ритуальных служб и расклеивают объявления о недавно умерших.

"Похороны сейчас запрещены. Здесь мертвых кремируют. Как на войне. Единственный выход - всем оставаться дома 20 дней. Пытаться уменьшить количество инфицированных, пока биологи ищут вакцину. А наши тела - антитела. Потому что только когда оказываешься здесь, в этом городе, где больных официально 35, а на самом деле - все, только когда ты вынужден защищать себя, понимаешь, насколько это сложно - себя защитить", - пишет она.

Напомним, что в пятницу, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский срочно обратился к украинцам из-за ситуации с коронавирусом, который уже унес одну жизнь в стране.

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