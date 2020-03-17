Почти пустые улицы в час-пик: появились впечатляющие фото Днепра на карантине

В Украине продолжает действовать строгий карантин из-за вспышки смертельного коронавируса. Из-за этого улицы крупнейших городов страны опустели. Исключением не стал и Днепр, где в час-пик в центре практически нет людей и автомобилей.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "НМ", утром, когда люди традиционно спешат на работу и учебу, в центральной части города было пусто.

Местные власти просят горожан не появляться в общественных местах и выходить из дома только в случае острой необходимости.

По этой причине некоторые работодатели переводят работников на дистанционный режим работы.

Напомним, что 18 марта в 12.00 ограничения станут еще более жесткими. В частности, они коснутся перевозки пассажиров в общественном транспорте.

Напомним, что в Киеве было официально подтверждено два случая заболевания коронавирусом: один из пациентов находится в тяжелом состоянии.