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Под Днепром бетонная плита "похоронила" 14-летнего мальчика, оставив его брата без ноги: фото

среда, 18 марта 2020, 01:41
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В селе Варваровка Днепропетровской области 16 марта произошла страшная трагедия: здесь в заброшенном доме обвалилась плита, которая "похоронила" под собой 14-летнего ребенка.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", трагедия произошла при демонтаже металлического швеллера упала железобетонная плита.

Источники издания в полиции отмечают, что 14-летний мальчик погиб на месте.

Также пострадал его 27-летний брат, который получил политравму и травматическую ампутацию левой ноги. Он госпитализирован в больницу Кривого Рога.

Обстоятельства трагедии выясняют в полиции.

Напомним, что в Дарницком районе Киева произошла страшная трагедия с молодым парнем в промзоне - его придавил к забору кран-перегружатель.

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