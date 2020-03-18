В Одессе со стрельбой задержали банду грабителей: фото и видео спецоперации

В среду, 18 марта, в Одессе правоохранители провели спецоперацию и с применением оружия задержали грабителей.

Об этом сообщает "Украинская Служба Информации".

По предварительным данным, на перекрестке улиц Парковая и Грушевского КОРД задержал подозреваемых в совершении разбойного нападения.

Полицейские Одесской области применили огнестрельное оружие. В результате происшествия никто не пострадал, поврежден автомобиль.

По словам главы пресс-службы одесской полиции Любовьи Гордиевской, продолжаются следственные действия.

Как сообщал "Апостроф", в столице правоохранители "накрыли" склады и нарколаборатории интернет-магазина по продаже наркотиков, который был одной из крупнейших сетей поставщиков психотропных веществ в Украине. Наркоторговцы обустроили лабораторию и организовали сбыт наркотиков в трех областях страны. Продавали злоумышленники через интернет-платформы и объявления, также через мессенджеры.