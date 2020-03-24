Дал "старт" эпидемии: появились данные о судьбе первого заболевшего коронавирусом в Италии

В Италии от коронавируса вылечили 38-летнего местного жителя, который был первый официально зараженный в стране.

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Как пишет местная пресса, жителя города Кодоньо выписали из больницы в области Ломбардия.

Известно, что официально коронавирус у него подтвердили 21 февраля. Тогда его в тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью доставили в реанимацию города Павия. Интересно, что в больницу с недомоганием он обратился еще 19 февраля, однако ему не был сразу проведен тест.

Пока мужчину не забирали в больницу, он успел заразить нескольких человек, в том числе своих родственников. Отец мужчины умер, а его беременная жена была выписана две недели назад.

При этом местные врачи пока не смогли дать ответа на вопрос о том, от кого мог заразиться мужчина, который не бывал в Китае. Интересно, что коронавирус не подтвердился у его друга, с которым он ужинал после его возвращения из Китая.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в Украине не планируют введение чрезвычайного положения.