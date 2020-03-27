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Россия стягивает к границе с Украиной вооруженных козаков: документ

пятница, 27 марта 2020, 04:19
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Россия создает вдоль границы с Харьковской, Сумской и Черниговской областями военизированные структуры из козаков. Подобные формирования уже использовались при захвате Крыма и в войне на Донбассе.

Рядом с украинской границей ФСБ назначает на должности специалистов по привлечению росийского козачества к выполнению особых заданий, передает "Радио Свобода".

Кроме этого, в воинских частях возле границы создаются подразделения из местных казаков. С ними постоянно проводятся военные сборы.

О планах привлечения козаков в армию сообщают из разных регионов. В частности, в сети опубликовали "План работы Центрального военного округа ..." по привлечению казаков-резервистов к контрактной службе, в котором расписані мероприятия на 2020 год.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму подразделения российской армии провели учения, на которых отработали захват аэродрома в Николаеве.

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