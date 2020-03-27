Такого еще не было: коронавирус в США пересек опасную отметку

В пятницу, 27 марта, в Соединенных Штатах Америки количество подтвержденных заболевших коронавирусом Covid-19 перешагнуло через отметку в 100 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США составляет 100 717 человек. По этому показателю США занимают "уверенное" первое место в мире. Стоит также отметить, что это – первый случай, когда Covid-19 достиг таких масштабов в рамках одной страны.

Число умерших людей с диагнозом коронавирус составляет в США, по данным сервиса Worldometer, 1546 человек.

Подробную статистику смотрите в материале "Апострофа": Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам.