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Экс-премьер Гончарук назвал себя борцом с коррупцией: какими "достижениями" может похвастаться его Кабмин

суббота, 28 марта 2020, 17:51
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Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, что президент Владимир Зеленский якобы уволил его и большую часть его кабинета в начале этого месяца после того, как он пересек интересы нескольких влиятельных инсайдеров в украинской экономике.

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По словам бывшего премьера, увольнение он связывает прежде всего, с систематической борьбой с коррупцией.

"Мы вмешивались во многие коррупционные схемы людей и не всем это понравилось", - сказал Гончарук.

Он добавил, что ситуация находится под контролем.

Напомним, что в Киеве во время карантина въезды и выезды в столицу контролируются и запрещены пока лишь для пассажирских автобусов.

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