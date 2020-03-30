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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Под Киевом коронавирус убил мужчину: медики рассказали о жертве

понедельник, 30 марта 2020, 14:37
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30 марта в Белой Церкви Киевской области от осложнений COVID-19 умер местный житель.

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Об этом в своем видеообращении сообщил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.

По данным чиновника, погибшему было 46 лет. Он работал врачом-судмедэкспертом. Предположительно он был инфицирован во время поездки в другую страну.

В больницу его доставили в тяжелом состоянии, легкие почти не работали. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Это первый зафиксированный случай смерти в Киевской области.

В Белой Церкви в больнице остаются еще восьмеро инфицированных, один из низ в тяжелом состоянии. У других 7 человек - состояние удовлетворительное.

97 лиц, которые контактировали с больными, находятся под наблюдением врачей первичной медико-санитарной помощи.

"Призываю вас оставаться дома! При первых же симптомах немедленно сообщайте об этом своему семейному врачу, особенно если недавно вернулись из-за границы", - отметил мэр города.

Напомним, что коронавирус убил свыше 34 тыс. человек в мире.

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