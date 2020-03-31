Двое задохнулось: под Одессой разыгралась жуткая драма с целой семьей в доме

В понедельник, 30 марта, в частном доме в селе Латовка Одесской области без признаков жизни были обнаружены 43-летний хозяин и его 77-летняя мать.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Семью нашли родственники, которые не дозвонились к одному из пострадавших. Они приехали убедиться, все ли с ними в порядке. Однако в доме нашли два тела, а также 42-летнюю жену хозяина и их 8-летнюю дочь. Обоих в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Предварительная причина трагедия - отравление угарным газом от газового котла. На месте работали следственно-оперативная группа территориального отделения полиции. Обстоятельства смерти выясняются.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой несчастный случай) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства будет назначен ряд экспертиз.

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