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От коронавируса умер актер Эндрю Джек, сыгравший в "Звездных войнах"

вторник, 31 марта 2020, 21:52
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Фото: из открытых источников

Британский актер Эндрю Джек умер от коронавируса утром 31 марта в госпитале под Лондоном. Актеру было 76 лет

Об этом сообщает Metro..

Его жена находится на карантине в Австралии и не сможет в ближайшее время попрощаться с мужем.

Эндрю Джек сыграл роль майора повстанцев Салуана Эматта в седьмом и восьмом эпизодах "Звездных войн" - "Пробуждении Силы" и "Последних джедаях". Кроме этого актер озвучил Молоха в "Хане Соло".

Также известность актеру принесла его необычная специальность dialect coach - преподавателя сценической речи, который учит актеров изображать голосом нужный акцент. В этой роли он работал с Робертом Дауни-младшим и Пирсом Броснаном. Эндрю Джек разработал и внедрил акценты для греков и троянцев в фильме "Троя", а также работал над звучанием языков разных народов Средиземья в трилогии "Властелин колец".

Ранее английская актриса София Майлс, известная по фильмам и сериалам "Из ада", "Другой мир", "Доктор Кто" и "Трансформеры: Эпоха истребления" сообщила, что ее 67-летний отец умер из-за коронавируса.

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