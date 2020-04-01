Задержание под Киевом "оборотня в погонах" и его банды: появились новые фото и видео

Правоохранители разоблачили организованную преступную группу воров платежных терминалов.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный" со ссылкой на информацию от главы полиции Киевской области Андрея Небытова.

По его словам, в состав группы входил действующий сержант полиции. Они воровали и в столице, и в области.

Однако 1 апреля в 06:00 их задержали спецназовцы полиции. Далее следователи провели обыски, изъяли оружие, наркотики, другие вещественные доказательства и отправили шестерых задержанных в изолятор временного содержания ждать решения суда.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве сотрудники полиции задержали молодого человека, который совершил ограбление. Его удалось опознать по записям с камер. Им оказался 21-летний житель Киевской области. Ранее он был неоднократно судим за грабеж и разбой.